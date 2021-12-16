موسكو: أوكرانيا تتحول لمشروع "مناهض لروسيا"

اعتبر غينادي كوزمين نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن السلطات الأوكرانية تحول بلادها إلى مشروع "مناهض لروسيا"، وأن ممارساتها تضر باقتصاد أوكرانيا ومصالح سكانها.

وقال: "لسوء الحظ، يتم تحويل أوكرانيا لمشروع مناهض لروسيا".

وأضاف: "تعمل كييف في العديد من القضايا على حساب مصالحها الاقتصادية الخاصة ومصالح الأوكرانيين العاديين، حتى لو كان ذلك فقط لمجرد أن المسألة على حساب روسيا".

وجاءت تعليقات كوزمين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشروع القرار الأوكراني "حول حقوق الإنسان في القرم ومدينة سيفاستوبول" اللتين عادتا لقوام روسيا.

المصدر: "تاس"