آيسلندا.. زلزالان قويان يضربان محيط بركان بالقرب من العاصمة

وقع زلزالان كبيران اليوم الأربعاء في محيط بركان أعلنت السلطات توقف ثورانه، بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك التي شعرت بالهزتين.

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وأعلن معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن هزة أرضية أولى بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر وقعت عند الساعة 09:13 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش وشعر بها سكان العاصمة. وبعد عشر دقائق سجلت هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4,9 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد إن مركز الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدينغادالير المنطقة التي شهدت تدفق حمم بركانية بين 19 مارس و 18 سبتمبر في موقع غير بعيد عن جبل فاغرادالفيال على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا عن ريكيافيك.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

ويشهد محيط جبل فاغرادالفيال منذ ظهر الثلاثاء ما يسمى ب"السرب الزلزالي"، أي عدد كبير من الزلازل الصغيرة التي بلغ عددها نحو 1400 صدمة صغيرة، حسب المعهد نفسه.

وبعد ثلاثة أشهر على توقف الحمم البركانية، أعلن المعهد الآيسلندي رسميا انتهاء ثوران "غيلدادالير" قبل أيام.

وقال علماء براكين إن النشاط الزلزالي ينذر بثوران بركاني لكن لا يعني بالضرورة أنه سيحدث.

المصدر: أ ف ب