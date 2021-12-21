 
مباشر

شولتز: ألمانيا مهددة بموجة خامسة من وباء كورونا بسبب "أوميكرون"

أخبار العالم

شولتز: ألمانيا مهددة بموجة خامسة من وباء كورونا بسبب
Reuters POOL
المستشار الألماني أولاف شولتز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0gt

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من موجة خامسة من وباء فيروس كورونا قد تنجم عن انتشار متحور "أوميكرون"، وتكون أكثر شدة من الموجات السابقة.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعه مع رؤساء الولايات الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء، إن "الموجة رقم 5 قادمة... والمتحور أصبح أكثر شدة حسب تقييمات الخبراء".

وأضاف أن خطر الإصابة بالفيروس لا يزال قائما حتى للمطعمين بجرعتين من اللقاح ومن تعافوا من الفيروس.

وأشار إلى أن المسألة بشأن متى سيصبح متحور "أوميكرون" سائدا في ألمانيا ستحسم خلال الأسابيع القادمة.

إقرأ المزيد
أطباء ألمان:
أطباء ألمان: "أوميكرون" سيصبح متحورا سائدا في البلاد خلال أسابيع قليلة

ومع ذلك لفت إلى انخفاض الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد، ما يدل على فاعلية الإجراءت التي تم اتخاذها، ولكن لا يجب تخفيفها لأن فاعلية اللقاحات ضد المتحور الجديد أقل مما كان عليه الحال مع المتحورات السابقة.

ودعا شولتز سكان ألمانيا إلى الحذر في أيام العيد القريبة، مؤكدا أن حملة التطعيم ستستمر في هذه الفترة، حيث من المقرر إعطاء 30 مليون جرعة معززة من اللقاحات مع نهاية يناير القادم.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 23428 حالة يوم الثلاثاء، والحصيلة اليومية للوفيات 462 حالة، حسب معهد روبرت كوخ.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء أكثر من 6.8 مليون حالة، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 108 آلاف حالة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا