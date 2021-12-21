أطباء ألمان: "أوميكرون" سيصبح متحورا سائدا في البلاد خلال أسابيع قليلة

رجح غيرنوت ماركس، رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ، أن تصبح سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا هي السائدة في البلاد في غضون أسابيع قليلة.

وقال ماركس في حديث لصحيفة Rheinische Post اليوم الثلاثاء: "نحن على ثقة إلى حد ما بأن أوميكرون سيكون متحورا مهيمنا في ألمانيا من منتصف إلى أواخر يناير المقبل".

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وأضاف أنه نظرا لشح المعلومات حول هذه السلالة حاليا، لا بد من دراسة البيانات والبحوث الأجنبية ومراقبة تطور معدلات الإصابة ووضع الوباء بشكل عام عن كثب.

بدوره، اعتبر الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألملانيا لارس كلينغبايل أن ألمانيا ستتأثر بـ"أوميكرون" أكثر من البلدان الأخرى، بسبب الوتيرة المنخفضة نسبيا لعملية تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الملقحين في البلاد نحو 70% فقط.

والأحد دق "مجلس خبراء كورونا"، وهو مجموعة مكونة من 19 من الخبراء، يقدمون المشورة للحكومة الألمانية، ناقوس الخطر مع استمرار تفشي "أوميكرون"، ودعوا إلى الحد بشكل أكبر من المخالطة بين السكان "في أقرب وقت ممكن"، محذرين من خطر حصول اضطراب كبير في عمل "البنى التحتية الحساسة" مثل المستشفيات وأجهزة الإسعاف والاتصالات وإمدادات الكهرباء والمياه.

وفي وقت سابق، توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن تطلق سلالة "أوميكرون" موجة خامسة "هائلة" من الوباء.

المصدر: وكالات