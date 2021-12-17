مع قدوم "أوميكرون".. ألمانيا تتوقع موجة خامسة "غير مسبوقة" من كورونا

توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الجمعة أن تطلق سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا "موجة خامسة هائلة" من الوباء.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير خلال زيارته لمنطقة ساكسونيا السفلى أنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد "لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل".

وفي وقت سابق صرح لاوترباخ، بأن إجبارية التطعيم الشامل، قد تصبح إحدى أدوات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا.

ولاوترباخ أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"