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ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

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ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما
Reuters
أرشيف
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تبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الاثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر". ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.

وأوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراض شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرضين لهذا الخطر.

وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.

المصدر: د ب أ

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