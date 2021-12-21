أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للحوار مع روسيا سواء أكان ذلك عبر إشراك الوسطاء، أو بشكل مباشر.

إقرأ المزيد

وقال زيلينسكي ردا على سؤال وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان مستعدا للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن مستعدون لعقد اللقاءات مع روسيا. فنحن لا نخشى ذلك، بل مستعدون للحوار وبأي صيغة كانت".

وأوضح أن كييف مستعدة للقاء سواء أكان بحضور شركاء تتم دعوتهم للحضور، أو وجها لوجه.

المصدر: "تاس"