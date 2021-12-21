 
مباشر

أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر

أخبار العالم

أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر
Reuters
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0fb

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للحوار مع روسيا سواء أكان ذلك عبر إشراك الوسطاء، أو بشكل مباشر.

إقرأ المزيد
بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة روسية أوكرانية
بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة روسية أوكرانية

وقال زيلينسكي ردا على سؤال وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان مستعدا للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن مستعدون لعقد اللقاءات مع روسيا. فنحن لا نخشى ذلك، بل مستعدون للحوار وبأي صيغة كانت".

وأوضح أن كييف مستعدة للقاء سواء أكان بحضور شركاء تتم دعوتهم للحضور، أو وجها لوجه.

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا