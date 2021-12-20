بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة روسية أوكرانية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا تجري في الوقت الحاضر أي تحضيرات لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وقال بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الاثنين: "لا توجد هناك أي تحضيرات فعلية لعقد لقاء بين الرئيسين، إذ لم نتلق أي مقترحات محددة (بهذا الشأن) من زملائنا الأوكرانيين".

والخميس الماضي أكد المتحدث باسم الكرملين أن بوتين مهتم بالتحدث مع زيلينسكي، لكنه أشار إلى أن "أي حوار يجب أن يكون مفهوما ويجب أن يتم إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

كما علق بيسكوف على توقيع فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين على قانون يسهل تقديم الجنسية الأوكرانية لأشخاص يتعرضون لـ "الملاحقة" في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا يوجد أحد في روسيا الاتحادية تتم ملاحقته بسبب معتقداته السياسية. هناك تشريع، ووفقا للتشريع القائم فإن ملاحقة الأشخاص القانونية تتم على أساس الاشتباه بارتكابهم جرائم معينة، أما الاضطهاد السياسي فليس له وجود في روسيا".

المصدر: "تاس"