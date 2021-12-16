الكرملين يحدد شروط الحوار بين بوتين وزيلينسكي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين مهتم بالتحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف بيسكوف خلال تعليقه للصحفيين على تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات مع الرئيس الروسي: "لكن أي حوار يجب أن يكون مفهوما ويجب أن يتم إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

يوم أمس، أعرب رئيس أوكرانيا في بروكسل عن استعداده لأي شكل من أشكال الاتصال مع بوتين. وهو يعتقد أن الوضع حول خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2 "يمكن أن يساعد في ذلك.

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وقال زيلينسكي، إنه ناقش خلال اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العقوبات الممكنة على خط أنابيب الغاز الروسي.

ووصف زيلينسكي العقوبات ضد الخط، بأنها "قضية أمنية" بالنسبة إلى سلطات كييف، وكذلك بأنها "أداة للتحدث مع روسيا" في غاية الجدية و"عادلة للغاية".

وزيلينسكي على قناعة بأنه "يستطيع تنظيم لقاء مع رئيس روسيا، حيث يمكن تحقيق بعض التقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك أو خطوات أخرى لإنهاء النزاع العسكري في شرق أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي