إسرائيل: متحور "أوميكرون" يجتاح البلاد وارتفاع عدد المصابين به إلى 220

أعلنت هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" بات يجتاح البلاد، في ظل ارتفاع استمرار الإصابات بكافة الفئات العمرية والمناطق الجغرافية وقطاعات المجتمع.

وقالت الهيئة في تقرير إن هذا المنحى ازداد قوة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة من الدول التي يجتاحها المتحور، تظهر أن وتيرة انتقال العدوى يتضاعف كل يومين ونصف اليوم تقريبا مما قد يجعل عدد المصابين خلال شهر ونصف الشهر يبلغ عشرة آلاف يوميا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل عن ارتفاع عدد المصابين المؤكدين بـ"أوميكرون" إلى حوالي 220 شخصا.

وفي غضون ذلك تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في إضافة عشر دول إلى قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها وهي إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وإلمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا.

المصر: "هيئة البث الإسرائيلية"