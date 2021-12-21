الهند.. 200 إصابة بمتحور "أوميكرون" في 12 ولاية

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل 200 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في 12 ولاية.

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وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن حالات الإصابة بـ"وميكرون" تم تسجيلها في 12 ولاية، معظمها في ولاية ماهاراشترا الغربية وعاصمة البلاد نيودلهي.

وتضاعف عدد حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد تقريبا في غضون أسبوع، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وقال وزير الصحة منسوخ مندافيا، إن 80 بالمائة من حالات أوميكرون كانت بدون أعراض.

وسجلت وزارة الصحية أيضا 5326 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للحالات في 581 يوما. وتم تسجيل أيضا 453 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعمل الهند على تسريع حملة التطعيم وسط مخاوف من زيادة محتملة في الإصابات ، مع إعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 87٪ من 944 مليون بالغ مؤهل.

المصدر: NDTV+ رويترز