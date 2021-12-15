 
مباشر

الهند تكشف عن عدد الإصابات بـ" أوميكرون"

أخبار العالم

الهند تكشف عن عدد الإصابات بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryl6

قالت السلطات الصحية في الهند إن عدد حالات الإصابة بسلالة فيروس أوميكرون في البلاد خلال اليوم الماضي زاد بأكثر من 20 شخصا ووصل إلى 61.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم اكتشاف 28 حالة في ولاية ماهاراشترا و17 في راجاستان و6 في دلهي و4 في جوجارات و3 في كارناتاكا وواحدة في كل من كيرالا وأندرا براديش وشانديغار.

ومعظم المرضى من الخارج أو كانوا على اتصال بأشخاص قدموا من الخارج، إضافة إلى أنه تم تقييم الحالة الصحية لجميع المرضى على أنها خفيفة.

إقرأ المزيد
الهند تسجل أول حالتي إصابة بمتحور
الهند تسجل أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون"

ولا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المكتشفة بكورونا، وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 34.7 مليونا، وتعافى أكثر من 34.1 مليونا، وتوفي أكثر من 476 ألفا.

وتم التعرف على سلالة "أوميكرون"، والتي تختلف عن المتغيرات السابقة في عدد كبير من الطفرات الجديدة، في البلدان الأفريقية في نوفمبر.

الصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا