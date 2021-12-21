البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لبايدن جاءت سلبية بعد مخالطته مصابا بالفيروس
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة فحص الرئيس الأمريكي جو بادين جاءت سلبية، بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي أحد الموظفين تبين أنه مصاب بكورونا.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن أحد موظفي البيت الأبيض من المستوى المتوسط أمضى حوالي 30 دقيقة قرب بايدن يوم الجمعة على متن الطائرة الرئاسية ثبتت إصابته بكورونا صباح الاثنين.
وأضاف أن نتيجة فحص PCR الذي أجراه بايدن جاءت سلبية.
المصدر: "رويترز"
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