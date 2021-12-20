إيطاليا تسجل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بكورونا
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.
وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.
المصدر: "رويترز"
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