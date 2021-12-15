إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لتوزيع لقاحات كورونا على البلدان الفقيرة

رأت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على البلدان الفقيرة.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن متحور أوميكرون الجديد يظهر أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الإسراع في توزيع اللقاحات على البلدان الفقيرة.

وفي موضوع آخر، رأى دراغي أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مناقشة إمكانية التخزين الاستراتيجي المشترك للغاز".

وأكد أن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم المزيد من الأموال إذا لزم الأمر للحد من فواتير الطاقة المنزلية".

المصدر: "رويترز"