واشنطن تعين منسقة خاصة لشؤون التبت

أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين منسقة خاصة تعنى "بتعزيز احترام حقوق الإنسان" في التبت، وإطلاق "حوار جوهري" بين الصين والزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له إنه تم اختيار مساعدته الحالية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان يوزرا زيا لتولي المنصب، على أن تكلّف أيضا بملفات التبت.

إقرأ المزيد

وأوضح أن زيا ستدفع باتجاه إقامة "حوار جوهري من دون شروط مسبقة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية والدالاي لاما وممثليه أو قادة التيبيت المنتخبين ديمقراطيا، لدعم التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن التبت".

وتابع أن زيا "ستعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأبناء التيبت، وخصوصا الحرية الدينية وحرية المعتقد، وستدعم الجهود المبذولة للحفاظ على إرثهم الديني والثقافي واللغوي والتاريخي".

والخطوة التي تتناول مسألة حساسة بالنسبة إلى السلطات الصينية، قد تشكل مصدرا جديدا للتوتر بين واشنطن وبكين.

وكان أكثر من 60 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين قد وجهوا في منتصف ديسمبر رسالة إلى الرئيس جو بايدن طالبوه فيها بعقد لقاء مع الدالاي لاما، وحث بكين على استئناف الحوار المتوقف منذ 12 عاما مع ممثليه.

واعتبروا في رسالتهم أن التركيز على التبت سيكون بمثابة تجسيد لـ"دبلوماسية تقوم على المبادئ تعطي أولوية لحقوق الإنسان وللدفاع عن الكرامة الإنسانية".

المصدر: "أ ف ب"