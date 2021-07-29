الدالاي لاما قد يولد من جديد "في العالم الحر" بجسد امرأة!

قال تيلو تولكو رينبوتشي الممثل الفخري للدالاي لاما في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة ومنغوليا، إن الدالاي لاما الرابع عشر قد يولد من جديد "في العالم الحر".

وأضاف الممثل الفخري، أن الدالاي لاما الجديد قد يظهر "في جسد امرأة" إذا ظل الوضع في التبت على حاله.

وتابع رينبوتشي، في تعليقه على منشور صدر مؤخرا في صحيفة "غارديان" حول الإشاعات السياسية المتعلقة بولادة الدالاي لاما المقبل: "إذا ظل الوضع في التبت على حاله، فإن قداسة الدالاي لاما ووفقا لتأكيده الشخصي، سيظهر من جديد في العالم الحر، وربما في جسد امرأة".

Далай-лама может переродиться в свободном мире "в теле женщины", если ситуация в Тибете останется без измененийhttps://t.co/uhJiAW87fHpic.twitter.com/h6IB5tRJvh — РИА Новости (@rianru) July 29, 2021

في يوليو الجاري، بلغ عمر زعيم البوذيين 86 عاما، وأعلن المذكور أنه يعتزم أن يعيش حتى سن 110-113 عاما. وفيما يتعلق بعودة ولاته من جديد، فوفقا لرينبوتشي، "أدلى الدالاي لاما بتصريح في عام 2011، شدد فيه على أنه لا يجوز أن يستخدم تناسخ جسده لتحقيق أي أغراض سياسية".

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وأكد رينبوتشي، أن الدالاي لاما "قال بوضوح إنه إذا مات وهو لاجئ في الخارج، فمن المنطقي تماما أن يولد من جديد خارج حدود التبت".

المصدر: نوفوستي