بوتين يبعث للرئيس الفلبيني برقية تعزية بضحايا الإعصار

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على خلفية ضحايا الكارثة المأساوية للإعصار في البلاد.

ونشر الكرملين نص البرقية التي جاء فيها: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب المناطق الوسطى من بلدكم".

وأعلنت السلطات الفلبينية، الاثنين، أن "عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإعصار (راي)، الذي اجتاح مقاطعات في الوسط والجنوب، ارتفع إلى 208 حالات وفاة".

وأشارت إلى أن "الإعصار شرد أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة الكهرباء والاتصالات".

المصدر: "تاس" + "رويترز"