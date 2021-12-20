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الفلبين: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 208

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الفلبين: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 208
Reuters
الفلبين
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أفاد متحدث باسم الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإعصار "راي"، الذي اجتاح مقاطعات في الوسط والجنوب، ارتفع إلى 208.

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حصيلة ضحايا إعصار الفلبين تتجاوز الـ100 قتيل
حصيلة ضحايا إعصار الفلبين تتجاوز الـ100 قتيل

يزيد عدد الضحايا بكثير عن الوفيات البالغ عددها 58 المسجلة حتى الآن لدى الوكالة الوطنية للكوارث.

وكانت السلطات الفلبينية قالت سابقا إن حصيلة ضحايا الإعصار في أنحاء البلاد تجاوزت 100 شخص.

كما شرد الإعصار أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة كهرباء واتصالات.

المصدر: رويترز

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