الفلبين: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 208
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzvt
أفاد متحدث باسم الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإعصار "راي"، الذي اجتاح مقاطعات في الوسط والجنوب، ارتفع إلى 208.
يزيد عدد الضحايا بكثير عن الوفيات البالغ عددها 58 المسجلة حتى الآن لدى الوكالة الوطنية للكوارث.
وكانت السلطات الفلبينية قالت سابقا إن حصيلة ضحايا الإعصار في أنحاء البلاد تجاوزت 100 شخص.
كما شرد الإعصار أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة كهرباء واتصالات.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.