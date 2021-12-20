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28 مصابا بانقلاب حافلة سياحية في تركيا

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28 مصابا بانقلاب حافلة سياحية في تركيا
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أصيب 28 شخصا بجروح بعدما خرجت حافلة سياحية عن السيطرة وانقلبت على طريق أماسيا كوروم السريع شمال تركيا في ظل أحوال جوية سيئة تشهدها البلاد.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أماسيا سابونشوغلو شريف الدين للتدريب والبحوث، ومستشفى ميشيتوزو الحكومي بواسطة سيارات الإسعاف.

وقال محافظ أماسيا مصطفى ماساتلي من مستشفى جامعة أماسيا سابونشوغلو شريف الدين، حيث نقل معظم المصابين: "انقلبت الحافلة السياحية القادمة من نوشهر حيث كانت الطرق زلقة وممطرة وفقد السائق السيطرة. وأصيب 28 شخصا بجروح".

وذكر أحد الركاب المصابين، أنهم تعرضوا لحادث في طريق العودة بعد رحلتهم في كابادوكيا، وقال: "كنا نمرح ونلعب وفجأة، بدأت السيارة تتعرج. في البداية سقطنا. ولا أتذكر ما حدث بعد ذلك".

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امصدر: وسائل إعلام تركية

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