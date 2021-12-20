الموساد يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

زعم تقرير تلفزيوني للقناة "13" العبرية بأن رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، كشف أسرار دولة لمضيفة طيران، كان على علاقة عاطفية بها، وكذلك لزوجها.

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وأفاد برنامج "HaMakor" الاستقصائي الخاص بالقناة "13" بأن "العلاقة الغرامية بدأت في أواخر عام 2018، حيث راح كوهين يتفاخر للزوجين حول تفاصيل سرية مختلفة من عمليات وكالة التجسس حول العالم، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن رحلاته العالمية".

من جانبه، أوضح غاي شيكر، زوج المضيفة، وهو رجل أعمال معروف في أسواق المال الإسرائيلية، للبرنامج: "لقد روى الكثير من القصص، بما في ذلك عن الموساد..إنه ثرثار.. "أخبرنا أن الموساد على علاقة بطبيب لأحد القادة العرب المعروفين".

وأشار شيكر إلى إن كوهين شارك أيضا تفاصيل حول أسلوب إدارته، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الزوج: ""قال لي..عندما تم تعييني رئيسا للموساد..استمع جيدا..في غضون 10 أيام، قمت بفصل 6 مسؤولين كبار، لأنهم لم يكونوا مخلصين للنظام..لم يكونوا جيدين..ظنوا أنني أفضل صديق لهم عندما كنا متساوين، وفي اللحظة التي تم تعييني فيها طردتهم دون رحمة".

من جهته، رد كوهين على التقرير بالقول إنه لم يطلعهم مطلقا على أي أسرار أمنية أو أي معلومات لم يكن من المفترض أن يعلنها.

وفي مقطع منفصل من البرنامج، الذي سيبث بالكامل يوم الثلاثاء، قال شيكر إن كوهين أرسل رسائل إلى زوجته استخدم صفات "أميرتي" و "جميلتي".

وأكمل شيكر: "أنت تحب زوجتي، وهي تحبك..أنت تدمر عائلة الآن".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"