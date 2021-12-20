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نجاة وزير باكستاني من هجوم مسلح

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نجاة وزير باكستاني من هجوم مسلح
Globallookpress
وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز (صورة أرشيفية)
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نجا وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز من هجوم مسلح استهدفه في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد أمس الأحد.

وكتب وزير الإعلام والإذاعة شودري فؤاد حسين عبر "تويتر" أن الوزير فراز كان في طريقه إلى منطقة كوهات عندما استهدف مسلحون سيارته، مؤكدا عدم تعرض فراز لأي أذى فيما أصيب سائقه.

من جانبه، ذكر فراز عبر "تويتر" عقب الهجوم أن السائق نقل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة، مضيفا أن المسلحين المجهولين رشقوا أيضا سيارته بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ السيارة ثم إصابة السائق.

المصدر: "شينخوا"

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