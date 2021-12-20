تشيلي.. مرشح تحالف اليمين يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

هنأ مرشح الانتخابات الرئاسية التشيلية خوسيه أنطونيو كاست منافسه غابرييل بوريك ممثل ائتلاف الجناح اليساري "أوافق على الكرامة" بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معترفا بذلك بخسارته.

وكتب على "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع غابرييل بوريك وهنأته على فوزه العظيم. ومن اليوم فصاعدا، أصبح الرئيس المنتخب لتشيلي ويستحق احترامنا الكامل وتعاوننا البناء".

Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/AvpBKs0GFT — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 19, 2021

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي الأحد، وحسب البيانات التي نشرتها الدائرة الانتخابية عقب نتائج فرز الأصوات من 68.78% من مراكز الاقتراع، فإن 55.18% من الناخبين صوتوا لبوريك، مقابل 44.82% لكاست.

وسيصبح بوريك (35 عاما)، أصغر رئيس في تاريخ البلاد، وفي عام 2011، كان أحد قادة الاحتجاجات الطلابية الضخمة ضد النظام الحالي للتعليم العالي المدفوع الأجر.

ويدافع بوريك عن ضريبة الثروة، وإتاوات التعدين وتقنين الإجهاض والانتقال إلى التعليم المجاني وإصلاح إنفاذ القانون.

وبعد الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 21 نوفمبر الماضي، أعرب تحالف يمين الوسط الحاكم "تشيلي غو!" عن دعمه لكاست، الذي جاء في المركز الرابع في الانتخابات، فيما دعت أحزاب اليسار والوسط المعارضة الكبرى للتصويت لبوريك.

المصدر: "تاس"