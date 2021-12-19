حامد كرزاي: على باكستان عدم التدخل في الشؤون الأفغانية

دعا حامد كرزاي رئيس أفغانستان بين 2001 و2014 سلطات باكستان لعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

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وكتب كرزاي على صفحته في "فيسبوك": "أحث حكومة باكستان على التقيد بالامتناع عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعدم التحدث نيابة عن أفغانستان في المحافل الدولية، بل على عكس ذلك أدعوها إلى التمسك بفكرة حسن الجوار والسعي إلى بناء علاقات ودية ومتحضرة بين البلدين".

وجاءت مدونة الرئيس الأفغاني السابق تعليقا على كلمة ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال الجلسة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسلام آباد اليوم الأحد.

ودعا رئيس الحكومة الباكستانية مخاطبا المشاركين في الجلسة، إلى ضرورة ضمان الاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت مرارا لهجمات شنها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي من الأراضي الأفغانية.

وعلق كرزاي على تصريحات عمران خان قائلا إن "باكستان تخوض حملة دعائية مفتوحة ضد أفغانستان، لأن العكس هو الصحيح، إذ أن تهديد "داعش" الذي يستهدف أفغانستان يأتي من باكستان".

وأضاف أن أقوال عمران خان "مسيئة للشعب الأفغاني" ويجب اعتبارها "محاولة لزرع بذور الفرقة بين الأفغان" لا غير.

وشارك في لقاء إسلام آباد وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات إقليمية والمبعوثين الخاصين من روسيا والصين والولايات المتحدة ودول أخرى.

وصدر عن الجلسة بيان مشترك أعربت فيه الأطراف عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان.

كما صادقت الجلسة على قرار تعيين طارق علي بخيت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مبعوثا خاصا له لأفغانستان.

المصدر: "تاس"