البرازيل تسجل 3323 إصابة و153 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت تسجيل 3323 إصابة و153 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد بلغ نحو 618 ألفا، لتصبح ثاني أعلى بلد في العالم من ناحية عدد الوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة إلى أن "الإحصاءات الصادرة بالبلاد غير محدثة"، إذ لا تزال الوزارة تجد صعوبة في التوفيق بين أرقامها بعد تسلل إلكتروني استهدف أنظمتها قبل أكثر من أسبوع.

المصدر: "رويترز"