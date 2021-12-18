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"رويترز": إصابات كورونا تتجاوز الـ272.55 مليون ووفياته الـ5.6 مليون حول العالم

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Reuters
المستشفيات في البرازيل - أرشيف
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أظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن أكثر من‭272.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و635398 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة   806214      50595139
الهند              476869      34726049
البرازيل          617521       22204941
بريطانيا           146937      11097851
روسيا            592193       10131646
تركيا             79828         9115162
فرنسا            120983        8399846
ألمانيا            107330        6688860
إيران            130992        6167650
إسبانيا            88667         5422168

عربيا، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24042 وفاة و2090026 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12151 وفاة و1031549 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14798 حالة وفاة و951984 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2151 وفاة و743586 إصابة، ومن ثم تونس بالمركز الخامس عربيا (50 عالميا) بـ25450 وفاة و720518 إصابة بالفيروس.

وتعتمد رويترز في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد.

المصدر: "رويترز"

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