نائب هندي يعتذر بعد نصحه ضحايا الاغتصاب بـ"الاستمتاع"

اعتذر مشرع هندي في ولاية معارضة عن تصريحات الاغتصاب أثارت غضبا واسعا، عندما "نصح" الضحايا بـ"الاستلقاء والاستمتاع" عندما لا يكون هناك مفر من الاغتصاب.

وأدلى النائب المعارض راميش كومار بتصريحاته تلك خلال جلسة لمجلس ولاية كارناتاكا في جنوب الهند، وقوبلت بالضحك من قبل رئيس المجلس وعدد من المشرعين الآخرين.

وأثارت التصريحات إدانة من نواب من حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما قال الحزب الذي ينتمي له كومار إن تعليقه "لا يثير الحساسية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كومار القول: "إذا كان ذلك يضر بمشاعر النساء، فليس لدي مشكلة في الاعتذار.. أعتذر من صميم قلبي".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن رئيسة مجلس الولاية رفضت يوم الجمعة طلبات من المشرعات للتعليق على القضية، لأن كومار قال بالفعل إنه آسف، حيث صرحت "نحن جميعا نحترم المرأة، ونسعى جاهدين لضمان عدم إضعاف احترامها.. لا أعتقد أن هناك حاجة لإثارة القضية وإثارة الجدل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كومار الجدل بسبب تصريحات التي اعتُبرت متحيزة ضد المرأة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكان كومار قال في 2019 إنه تعرض للاغتصاب مرة واحدة، "لكن مثل كل ضحية اغتصاب جعلني ذلك أشعر وكأنني تعرضت للاغتصاب عدة مرات"، وذلك تعليقا على مزاعم فساد أثيرت ضده عندما كان رئيسا للمجلس، واعتذر عن تلك التصريحات في اليوم التالي.

ووفقا للسلطات الهندية فقد سجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب مزعومة ضد النساء في عام 2020 في الهند، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، لأن بعض الضحايا لا يقدمن شكوى رسمية بذلك.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية