باريس تلغي عروض الألعاب النارية واحتفالات ليلة رأس السنة بسبب "أوميكرون"

قالت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية إن باريس ألغت عروض الألعاب النارية والاحتفالات التي تقام بشارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة، اتساقا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشي "أوميكرون".

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وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن أمس الجمعة حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد.

المصدر: رويترز