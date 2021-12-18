خبير أمريكي: روسيا تسعى للسلام ويجب وقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

قال جو لومباردو منسق التحالف الوطني الأمريكي المناهض للحرب، إنه يستبعد أن يردع مشروع الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا، الذي تقترحه روسيا، الجانب الأمريكي عن مواصلة عدوانه.

وأضاف الخبير الأمريكي، في حديث لوكالة "نوفوستي": "اعتقد أن تقديم روسيا لهذا الاقتراح، أمر مهما للغاية. وهو يوضح من يسعى حقا من أجل السلام، لكنه لن يوقف الولايات المتحدة والناتو في أعمالهما العدوانية ضد روسيا والدول الأخرى".

ونوه لومباردو بأن منظمته، طالبت في الأسبوع الماضي، بوقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا وإرسال مستشارين عسكريين إلى هناك. وشددت المنظمة على أن تمركز القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا هو تصرف دفاعي، على الرغم من محاولات "حكومة الولايات المتحدة ووسائل الإعلام التابعة لها" لتقديمه على أنه تحضير للغزو.

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وقال جو لومباردو: "لا أعتقد أن هذه المبادرة الروسية ستخفف التوترات. هذا التوتر ضروري لدعم المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي يعتبر جزءا مهما من الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف الخبير "لكن غالبية المواطنين في الولايات المتحدة لن يسمعوا أبدا عن هذا الاقتراح، بسبب تجاهله من قبل وسائل الإعلام الخاضعة للشركات الكبرى".

المصدر: نوفوستي