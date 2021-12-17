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واشنطن بصدد التواصل مع موسكو لبحث مقترحات بوتين الأمنية

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واشنطن بصدد التواصل مع موسكو لبحث مقترحات بوتين الأمنية
Reuters
البيت الأبيض: واشنطن ستتواصل قريبا مع موسكو بشأن طلبات روسيا الأمنية
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن استعداد واشنطن لبحث القضايا الأمنية مع روسيا، وأنها ستتواصل قريبا مع موسكو بصدد مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمنية.

وقال المسؤول: "نحن على استعداد لمناقشة القضايا الأمنية والاستراتيجية مع روسيا".

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وأضاف: "نجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية حول الخطوات المقبلة قريبا".

وكانت روسيا قد أعربت عن خيبة أملها إزاء الردود الأولية من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على الاقتراحات التي قدمتها لوضع نظام ضمانات أمنية ونزع التوتر في أوروبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" يوم الجمعة، تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للآمال بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن موسكو لا ترى من قبل الولايات المتحدة والناتو إلا تصريحات علنية بخصوص اقتراحاتها، مرجحا أن الأمر كان مختلفا لو اقترح الغرب على روسيا عبر قناة مغلقة مناقشة هذه المبادرة وراء طاولة واحدة.

المصدر: وكالات

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