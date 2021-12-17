RT ترد على تصريح المفوض الأوروبي حول قناتها الجديدة في ألمانيا

وصفت الخدمة الصحفية لشبكة RT ممارسات رئيس هيئة الرقابة على الإعلام الأوروبي توبياس شميد بأنها "مخزية"، حيث طعن في شرعية بث RT في ألمانيا، وقال إنها "مزعجة".

وقالت الشبكة الروسية في بيان عنها: "يعتقد المفوض خطأ أن RT DE تقع جغرافيا في برلين، في حين أنها تبث من استوديوهاتها في موسكو بترخيص صادر عن صربيا".

وأضافت: "يحاول المفوض شميد حاليا استخدام سلطاته للضغط على مشغلي القنوات الفضائية الأوروبيين المستقلين لوقف بث قناة RT DE.. نحن نعتبر مثل هذه الممارسات من جانبه غير معقولة، ومخزية بصراحة، ناهيك عن انتهاكها للحقوق القانونية للقناة".

وأشار شميد في تعليق على منع بث القناة الجديدة إلى أن "RT الجديدة مزعجة وسيتم تعقبها".

من جهته، أكد المكتب الإعلامي لشركة "غوغل" في روسيا بديث لوكالة "تاس"، أن "حجب حساب RT DE جاء بدعوى التفاف هذه القناة على القيود المفروضة عليها من قبل الموقع في سبتمبر الماضي".

وأضاف: "حساب RT DE سبق أن حذف من "يوتيوب" في سبتمبر، بدعوى مخالفة شروط الخدمات، وفي حال تم حذف الحساب فلا يجوز أن يفتح أو يملك ويدير صاحبه أي حسابات أخرى في "يوتيوب"، ولذا تم حذف حساب RT auf Sendung أيضا لمخالفته شروط الاستخدام والالتفاف على القيود المفروضة سابقا".

وأطلقت شبكة RT في 16 ديسمبر بث قناة RT DE الإخبارية الجديدة باللغة الألمانية على مدار 24 ساعة، لتبث الأخبار الحية والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية.

المصدر: RT