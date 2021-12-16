"يوتيوب" يحذف حساب قناة RT الناطقة بالألمانية عقب بدء بثها

حذف موقع "يوتيوب" الأمريكي حساب قناة إخبارية جديدة ناطقة باللغة الألمانية تابعة لشبكة RT الروسية، بعد ساعات من بدئها بثها.

وذكر "يوتيوب" أن حساب قناة RT DE تم "حذفه لمخالفة شروط الخدمات" الخاصة بالموقع، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وأكد المكتب الإعلامي لشركة "غوغل" (التي تملك "يوتيوب") في روسيا، في حديث لوكالة "تاس"، أن حذف حساب RT DE جاء بدعوى التفاف هذه القناة على القيود المفروضة عليها من قبل الموقع في سبتمبر الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي أن حساب RT DE سبق أن حُذف من "يوتيوب" في سبتمبر، بدعوى مخالفة شروط الخدمات، مضيفا: "إذا تم حذف حساب فلا يجوز أن يفتح أو يملك ويدير صاحبه أي حسابات أخرى في "يوتيوب"، ولذلك تم حذف حساب RT auf Sendung أيضا لمخالفة شروط استخدام "يوتيوب" وخصوصا للالتفاف على القيود المفروضة سابقا".

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إجراء "يوتيوب" بحق RT DE بالقول: "لم نتوقع أي شيء آخر، وكما يقولون، يهنئ كل واحد بالعرض الأول وفقا لمقدوراته: البعض بأكاليل زهور وتمنيات طيبة والبعض الآخر بوضع زجاج مصهور في الحذاء".

وبإمكان المشاهدين متابعة بث RT DE عبر موقعها الرسمي.

المصدر: RT + "تاس"