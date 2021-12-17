واشنطن: "وقت قصير" يفصل إيران عن صنع سلاحها النووي
Reuters
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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ترى أن الوقت اللازم لإيران لتصنع السلاح النووي أصبح الآن "قصيرا فعلا" ومثيرا للانزعاج.
ولم يحدد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المدة التي تفصل إيران عن السلاح النووي.
وأضاف: "وقت قصير فعلا.. قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج".
المصدر: رويترز
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