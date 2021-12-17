 
مباشر

واشنطن: "وقت قصير" يفصل إيران عن صنع سلاحها النووي

أخبار العالم

واشنطن:
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzdw

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ترى أن الوقت اللازم لإيران لتصنع السلاح النووي أصبح الآن "قصيرا فعلا" ومثيرا للانزعاج.

ولم يحدد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المدة التي تفصل إيران عن السلاح النووي.

وأضاف: "وقت قصير فعلا.. قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج".

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا