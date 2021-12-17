حرس الحدود البيلاروسي: جندي بولندي طلب اللجوء السياسي إلى بلادنا

ذكرت لجنة حدود الدولة في بيلاروس أن جنديا بولنديا طلب اللجوء السياسي من مينسك.

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وعلى حسابها في موقع "تليغرام" قالت اللجنة البيلاروسية المسؤولة عن الحدود: "أوقف في المنطقة الحدودية يوم 16 ديسمبر، الساعة 17:50، الجندي في القوات المسلحة البولندية، شيشكو إميل، المولود عام 1996".

وعزت اللجنة السبب وراء قرار الجندي البولندي إلى "الاختلاف مع سياسة وارسو خلال أزمة الهجرة والمعاملة اللاإنسانية للاجئين".

وذكر الرجل أيضا انه خدم في فوج مدفعية "مازور" الحادي عشر التابع لفرقة الملك كازيمير الميكانيكية 16 التي تم نشر وحداتها على الحدود مع بيلاروس أثناء حالة الطوارئ.

المصدر: نوفوستي