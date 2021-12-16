لوكاشينكو يعلن إجراءات جوابية إضافية على العقوبات الغربية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن سلطات بلاده تصيغ حاليا تدابير جوابية إضافية ردا على العقوبات الغربية.

وأضاف لوكاشينكو، اليوم خلال اجتماع مع الحكومة: "أما بالنسبة للإجراءات الجوابية التي تم اتخاذها بالفعل، فسنستمر في صياغتها لاحقا. لا توجد روح الحرب في دمائنا، ولم نكن المبادرين بها. لذلك، نحن منفتحون دائما على الحوار البناء المتساوي دون شروط وإنذارات".

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وأعرب لوكاشينكو عن ارتياحه لعدم وجود مؤشرات على هستيريا أو توتر في الحكومة والبنك المركزي.

ودعا رئيس بيلاروس إلى تقديم المقترحات لتقليل تأثير العقوبات، والتدابير المضادة، التي أوعز بإعدادها.

وشدد لوكاشينكو على أنه لا يجوز أن تؤثر العقوبات على الأحداث السياسية الداخلية القادمة في بالبلاد.

وطالب لوكاشينكو، الحكومة بمنع حدوث نقص في السلع، وعدم السماح بارتفاع الأسعار عند تنفيذ الإجراءات المناهضة للعقوبات.

المصدر: تاس