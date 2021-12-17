بايدن: "أوميكرون" سيتفشى أسرع بكثير في الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه من أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا قد وصل إلى بلاده، وسوف يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير من باقي المتحورات.

وقال بايدن إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هي أن تتلقوا اللقاح"، محذرا من أن "فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين".

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما في ذلك الجرعات المعززة.

The best protection against Omicron is getting fully vaccinated. If you haven’t gotten the shot yet, now is the time. If you’re over 16 and got vaccinated at least 6 months ago, go get your booster. Head to https://t.co/jlrmakxHWm to find a clinic near you. — President Biden (@POTUS) December 16, 2021

المصدر: "أ ف ب"