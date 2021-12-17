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بايدن: "أوميكرون" سيتفشى أسرع بكثير في الولايات المتحدة

أخبار العالم

بايدن:
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه من أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا قد وصل إلى بلاده، وسوف يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير من باقي المتحورات.

وقال بايدن إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هي أن تتلقوا اللقاح"، محذرا من أن "فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين".

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما في ذلك الجرعات المعززة.

المصدر: "أ ف ب"

 

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