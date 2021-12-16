أردوغان يتصل بإيلون ماسك

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس لقاء عبر الاتصال المرئي مع إيلون ماسك مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين.

وبحث الرئيس أردوغان وإيلون ماسك خلال الاتصال ملف المركبات الكهربائية ذاتية القيادة والاقتصاد الرقمي والاستثمارات طويلة الأجل وخطوات تطوير التعاون الحالي.

وفي يناير 2021، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع إيلون ماسك قضايا متعلقة بالتعاون في مختلف المجالات وخاصة تكنولوجيا الفضاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تركيا.

وأوضح أردوغان حينها أنه بحث مع ماسك التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تكنولوجيا الفضاء بين مؤسسات القطاع العام والخاص في تركيا وشركة ماسك.

وأكد أردوغان أنه سيواصل متابعة التطورات في بلاده والعالم في مجال التكنولوجيا عن كثب، ودعم كل خطوة يتم اتخاذها في هذا المجال، من أجل جلب النفع للشعب.

و"تيسلا" شركة للسيارات الكهربائية، أما "سبيس إكس" فتختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية.

المصدر: الأناضول