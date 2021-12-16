زاخاروفا: ممارسات كييف في دونباس غير مقبولة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "كييف تنتهج سلوكا غير لائق تجاه دونباس، وتتعمد التجاهل التام لاتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت: "إمداد أوكرانيا بالأسلحة، والعقود بملايين الدولارات، والقروض، والمدربين الذين يتم إرسالهم إلى هناك، والسلوك غير المقبول إطلاقا لنظام كييف في ما يتعلق بالوضع في دونباس.. كييف تتعمد التجاهل الكامل لاتفاقات مينسك".

وأشارت في وقت سابق، إلى أن "الغرب وتحت ستار المدربين، يرسل مسلحين إلى أوكرانيا".

من جهته، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن "عدد المدربين الغربيين قد زاد في دونباس، وأن هذا يمكن أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى مغامرات عسكرية، مما يخلق تهديدا مباشرا لأمن روسيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي في وقت سابق، إن "كييف يجب أن تتلقى 60 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة في ديسمبر كجزء من إمدادات الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ووفقا للبنتاغون، فقد "خصصت واشنطن منذ عام 2014 أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الجيش الأوكراني".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية "منح كييف قرضا قدره 1.7 مليار جنيه لتطوير الأسلحة وتأهيل البنية التحتية لبحريتها".

المصدر: "سبوتنيك"