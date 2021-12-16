الهند.. مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار داخل مصنع للكيماويات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rywx
لقي عامل حتفه وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع كيماويات في ولاية غوجارات شمال غرب الهند.
وقالت الشرطة الهندية، إن عاملا قتل وأصيب نحو 15 آخرين بعد انفجار ضخم أعقبه حريق في وحدة كيماويات في منطقة بانتشماهال في غوجارات.
وأضافت مديرة الشرطة لينا باتيل، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا في مصنع تصنيع الكيماويات في غوجارات، الواقع بالقرب من قرية رانجيتناغار في غوغامبا تالوكا.
وأوضح مسؤول بالشرطة أن "البحث جار عن ناجين وجرحى داخل المصنع"، مؤكدا أن الحريق تحت السيطرة.
المصدر: NDTV
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.