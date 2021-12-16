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الهند.. مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار داخل مصنع للكيماويات

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الهند.. مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار داخل مصنع للكيماويات
Reuters
إنفجار في مومباي
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لقي عامل حتفه وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع كيماويات في ولاية غوجارات شمال غرب الهند.

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وقالت الشرطة الهندية، إن عاملا قتل وأصيب نحو 15 آخرين بعد انفجار ضخم أعقبه حريق في وحدة كيماويات في منطقة بانتشماهال في غوجارات.

وأضافت مديرة الشرطة لينا باتيل، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا في مصنع تصنيع الكيماويات في غوجارات، الواقع بالقرب من قرية رانجيتناغار في غوغامبا تالوكا.

وأوضح مسؤول بالشرطة أن "البحث جار عن ناجين وجرحى داخل المصنع"، مؤكدا أن الحريق تحت السيطرة.

المصدر: NDTV

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