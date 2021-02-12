قتلى في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

قتل ما بين 9 إلى 11 شخصا وأصيب 36 بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، بانفجار وقع في مصنع لإنتاج الألعاب النارية قرب منطقة ساتور في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

وقالت الشرطة المحلية إن الانفجار وقع خلال عملية خلط بعض المواد الكيميائية لصنع الألعاب النارية.

عند الانفجار، تداول الناس في المنطقة خبر مقتل 10 أشخاص، وتحدثت وكالة "شينخوا" الصينية عن مقتل 9 أشخاص، فيما تقول الصحيفة الهندية "Times Now" إن عدد القتلى بلغ 11 شخصا.

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء/الصحيفة الإلكترونية "Times Now" الهندية