باشينيان يعلن أن بلاده وأذربيجان أكدتا اتفاقا لبناء خط سكة حديد مشترك

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي اليوم الخميس أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا الاتفاق على بناء خط سكة حديد يراسخ - جلفا - أوردوباد - ميجري - هوراديز.

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وقال باشينيان "في بروكسل، وفي اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني، أكدنا الاتفاق على بناء خط سكة حديد يرسخ - جلفا - أوردوباد - ميجري – هوراديز".

وأشار رئيس الوزراء الأرمني إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماعات مجموعة العمل الثلاثية من قبل نواب رئيس الوزراء الأرمني، والاتحاد الروسي وأذربيجان وجرى النص عليه خلال الاجتماع الثلاثي في ​​سوتشي، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي