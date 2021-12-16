باشينيان يلتقي علييف في بروكسل للمرة الثانية

قال مصدر في المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، إن رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان التقى مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بروكسل للمرة الثانية، بمبادرة من الجانب الفرنسي.

وأشار المصدر، في حديثه اليوم الخميس، إلى أن باشينيان كان قد التقى علييف يوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية، بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ونوه المصدر، بأن باشينيان وعلييف يتواجدان في بروكسل، للمشاركة في قمة "الشراكة الشرقية".

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وأضاف المصدر، في البيان الذي نشر على قناة الحكومة الأرمنية على تيليغرام: "تم في بروكسل بمبادرة من الجانب الفرنسي، عقد لقاء بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أذربيجان إلهام علييف".

ولم يقدم البيان، أية تفاصيل أخرى عن اللقاء الجديد بين باشينيان وعلييف.

قبل ذلك ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن علييف وباشينيان عقدا أيضا اجتماعا منفردا في بروكسل.

المصدر: نوفوستي