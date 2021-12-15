الجيش الإسرائيلي يمنح أرملة قائد "جيش لبنان الجنوبي" وساما (صور)

منح الجيش الإسرائيلي، لـ"مينرفا"، زوجة أنطوان لحد، قائد جيش "لبنان الجنوبي" المعروف بـ"جيش لحد"، الذي خدم عناصره إلى جانب الإسرائيليين بلبنان لأكثر من 20 عاما، وسام "حرب لبنان".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "لأن إسرائيل تعرف قيمة الصديق والحليف، تم منح أرملة قائد جيش لبنان الجنوبي الراحل أنطوان لحد، السيدة مينرفا، وسام حرب لبنان، من قبل الملحق العسكري في فرنسا، اعترافا بقيمة التعاون الذي أقيم بمواجهة الإرهابيين والحفاظ على أمن مواطني إسرائيل وجنوب لبنان من همجية المخربين، وتعزيز حسن الجوار".

لأن إسرائيل تعرف قيمة الصديق والحليف تم منح أرملة قائد جيش لبنان الجنوبي الراحل انطوان لحد السيدة مينرفا وسام حرب لبنان من قبل الملحق العسكري في فرنسا إعترافًا بقيمة التعاون الذي أقيم بمواجهة الإرهابيين والحفاظ ع أمن مواطني إسرائيل وجنوب لبنان من همجية المخربين وتعزيز حسن الجوار pic.twitter.com/58A0IXtB4e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2021

المصدر: RT