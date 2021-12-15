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الجيش الإسرائيلي يمنح أرملة قائد "جيش لبنان الجنوبي" وساما (صور)

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الجيش الإسرائيلي يمنح أرملة قائد
Reuters Ho New
أنطوان لحد، قائد جيش "لبنان الجنوبي" المعروف بجيش "لحد"
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منح الجيش الإسرائيلي، لـ"مينرفا"، زوجة أنطوان لحد، قائد جيش "لبنان الجنوبي" المعروف بـ"جيش لحد"، الذي خدم عناصره إلى جانب الإسرائيليين بلبنان لأكثر من 20 عاما، وسام "حرب لبنان".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "لأن إسرائيل تعرف قيمة الصديق والحليف، تم منح أرملة قائد جيش لبنان الجنوبي الراحل أنطوان لحد، السيدة مينرفا، وسام حرب لبنان، من قبل الملحق العسكري في فرنسا، اعترافا بقيمة التعاون الذي أقيم بمواجهة الإرهابيين والحفاظ على أمن مواطني إسرائيل وجنوب لبنان من همجية المخربين، وتعزيز حسن الجوار".

المصدر: RT

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