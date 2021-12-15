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صحيفة أمريكية: وزارة الخزانة ستدرج 8 شركات صينية أخرى في القائمة السوداء

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صحيفة أمريكية: وزارة الخزانة ستدرج 8 شركات صينية أخرى في القائمة السوداء
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام إن وزارة الخزانة الأمريكية ستضع 8 شركات صينية، من بينها "DJI"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار التجارية في العالم، على القائمة السوداء، بسبب "الأويغور".

وذكر تقرير فاينانشال تايمز نقلا عن شخصين تم إطلاعهما على هذه الخطوة أن وزارة الخزانة ستضع "DJI" بمزاعم تورطها في مراقبة الأقلية المسلمة الإيغور، كما ستضع شركات أخرى على القائمة السوداء (تابعة) "لشركات المجمعات الصناعية العسكرية الصينية"، غدا الخميس.

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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردا مرتبطين بالصين ودول أخرى.

واتهمت الخزانة الأمريكية الشركة الصينية بتطوير برامج التعرف على الوجه التي يمكن أن تحدد عرق الشخص المستهدف، مع التركيز بشكل خاص على تحديد عرق أقلية الأويغور المسلمة.

المصدر: رويترز

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