واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخرى

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردا مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخرى.

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وأدرجت الوزارة ضمن قائمتها الاقتصادية السوداء شركة SenseTime Group الصينية الناشئة، المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي.

يتبع..