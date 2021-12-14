بريطانيا تعلن إزالة 11 بلدا من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إزالة جميع الدول الـ11 المدرجة في قائمة السفر الحمراء لإنجلترا بدءا من الساعة 4 من صباح يوم غد الأربعاء، وسط انتشار متحور "أوميكرون".

وقال وزير الصحة ساجد جاويد، إنه بالنظر إلى أن المتحور الجديد قد تم ترسيخه بالفعل في المملكة المتحدة ويشكل ثلث الإصابات الجديدة في لندن، فإن القائمة الحمراء أصبحت "أقل فعالية في إبطاء توغل أوميكرون، مشيرا إلى أن شرط الخضوع للاختبار قبل المغادرة سيظل ساريا.

كما أعلن أن الحجر الصحي الإلزامي في الفندق للقادمين من بعض دول جنوب إفريقيا قد انتهى، وبدلا من ذلك سيتمكن جميع المسافرين الذين يصلون إلى إنجلترا من أن يخضعوا للحجي الصحي في منازلهم.

إما بحال كان المسافر حاصلا على جرعتين من اللقاح فيمكن أن يخرج من المنزل بعد الحصول على فحص PCR سلبي في غضون يومين من وصوله، أما في حال كان الاختبار إيجابي فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة 10 أيام وإجراء اختبار اختبار في اليوم الثامن من الحجر الصحي أو بعده.

يذكر أنه تم إزالة جميع الدول من على القائمة الحمراء في نهاية أكتوبر، ولكن بعد اكتشاف متحور "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، تمت إعادة 11 دولة إلى القائمة وهي: أنغولا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

المصدر: "الغارديان"