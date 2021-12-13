بريطانيا: "أوميكرون" يشكل 20% من الإصابات في إنجلترا وسيكون الأكثر انتشارا في لندن خلال ساعات

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أن متحور "أوميكرون" بات يمثل 20% من إصابات كورونا في إنجلترا، وسيصبح المتغير الأكثر انتشارا في لندن خلال ساعات.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أوميكرون يمثل أكثر من 44% من الإصابات في لندن، وسيصبح المتغير المسيطر في العاصمة في غضون الـ48 ساعة القادمة".

وأوضح جاويد أنه "في المستقبل، سيحتاج الناس إلى جرعة معززة من اللقاح حتى يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن التي تستقبل جماهير كبيرة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا من "المستوى 3" إلى "المستوى 4"، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

المصدر: وكالات