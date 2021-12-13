 
مباشر
عاجل
تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا ستعينان مبعوثين للعمل على تطبيع العلاقات

بريطانيا: "أوميكرون" يشكل 20% من الإصابات في إنجلترا وسيكون الأكثر انتشارا في لندن خلال ساعات

أخبار العالم

بريطانيا:
Reuters KFM/DAT
وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry75

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أن متحور "أوميكرون" بات يمثل 20% من إصابات كورونا في إنجلترا، وسيصبح المتغير الأكثر انتشارا في لندن خلال ساعات.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أوميكرون يمثل أكثر من 44% من الإصابات في لندن، وسيصبح المتغير المسيطر في العاصمة في غضون الـ48 ساعة القادمة".

وأوضح جاويد أنه "في المستقبل، سيحتاج الناس إلى جرعة معززة من اللقاح حتى يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن التي تستقبل جماهير كبيرة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وأعلنت الحكومة أمس رفع  درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا من "المستوى 3" إلى "المستوى 4"، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا