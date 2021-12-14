السويد تزيل الأردن من قائمة الدول المعفاة من حظر الدخول إليها

قررت الحكومة السويدية إزالة الأردن من قائمة الدول المعفاة من حظر الدخول إليها، بسبب فيروس كورونا.

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وقالت السفارة السويدية في بيان عبر موقع "فايسبوك"، إنه سيعاد العمل بمنع دخول الأشخاص المقيمين في الأردن، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اليوم، ويستمر حتى 31 يناير 2022.

وأشارت إلى أن الغرض من الحظر المؤقت هو منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه يستثنى من حظر الدخول: المواطنون السويديون، ومواطنو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بما في ذلك مواطنو أندورا والفاتيكان وسان مارينو وموناكو) ومواطنو سويسرا، والأشخاص الذين يحملون إقامات طويلة الأمد في السويد، أو في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي".

كما استثنت الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة في السويد أو دولة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أندورا أو الفاتيكان أو سان مارينو أو موناكو أو سويسرا.

المصدر: عمون