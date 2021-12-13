"بلومبيرغ": "إن إس أو" الإسرائيلية قد تعجز عن سداد ديونها وتدرس وقف أنتاج برنامج "بيغاسوس"

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، التي تورطت مؤخرا في فضائح عديدة، مهددة بالعجز عن سداد ديونها.

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وقالت المصادر إن الشركة أجرت محادثات مع العديد من صناديق الاستثمار حول إعادة التمويل أو البيع المباشر، غير أنها مهددة بالعجز عن سداد الديون.

وأضافت المصادر أن المجموعة الإسرائيلية تدرس خيارات تشمل إغلاق وحدة إنتاج برنامج التجسس "بيغاسوس".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قالت الشهر المنصرم إنها أضافت مجموعة "إن إس أو"، الشركة الإسرائيلية التي صممت برنامج التجسس "بيغاسوس"، إلى قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة أن شركتين إسرائيليتين هما "إن إس أو" و"كانديرو" أضيفتا إلى القائمة السوداء "بناء على أدلة تؤكد أنهما طورتا وقدمتا برامج تجسس لحكومات أجنبية".

وأضاف البيان أن أدوات برامج التجسس قد استخدمت "لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال بشكل ضار، إضافة إلى نشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات."

وهذا الإجراء يعني أنه سيتم منع"إن إس أو" من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيودا على بيع برامج الشركة على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

المصدر: "بلومبيرغ" + وكالات