وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيرته الألمانية التسوية في دونباس

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع نظيرته الألمانية أنابينا بيربوك، في اتصال هاتفي، التسوية في منطقة دونباس ومشروع "السيل الشمالي 2"، وفقا للخارجية الأوكرانية.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن كوليبا أطلع بيربوك، في أول اتصال مع الأخيرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة، على "الوضع الراهن المتعلق بالأمن على طول الحدود الدولية وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا" (في إشارة إلى أراضي "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" غير المعترف بهما في دونباس).

وتابع البيان أن كوليبا جدد تمسك كييف لحل النزاع في دونباس بطرق سياسية ودبلوماسية، مركزا على أهمية مسائل الأمن بالنسبة لتنفيذ الشق السياسي من اتفاقات مينسك (الخاصة بالتسوية).

كما أشار الوزير الأوكراني إلى أن بلاده تدعو إلى رفع فعالية عمل "صيغة النورماندي" (ألمانيا، فرنسا، روسيا، أوكرانيا) باعتبارها ساحة تفاوضية هامة. وشكر كوليبا ألمانيا على الجهود التي تبذلها، إلى جانب فرنسا، "من أجل إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات".

من جهتها جددت بيربوك، وفقا للبيان، دعم برلين الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدة استعداد ألمانيا للعمل على إخراج أداء صيغة "النورماندي" من جموده.

كما أشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن كوليبا شكر بيربوك على "موقفها الواضح" إزاء مشروع "السيل الشمالي 2" (الخاص بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا)، واتفق الوزيران على ضرورة تطبيق التشريعات الأوروبية المعمول بها في مجال الطاقة على المشروع المذكور.

واتهمت موسكو كييف مرارا بعدم تنفيذ اتفاقات مينسك والمماطلة في المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في دونباس، كما أعربت عن قلقها إزاء نقل آليات عسكرية تابعة لدول الناتو وزيادة عدد الخبراء العسكريين الغربيين العاملين في المنطقة في إطار مواصلة الغرب في دعم كييف عسكريا، بما في ذلك عبر تزويدها بأسلحة تستخدم ضد دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: "نوفوستي"